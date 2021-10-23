15 років потому: американець виграв браслет WSOP після затяжної паузи

Джош Арьє по праву займає місце у покерному бомонді – 8,3 мільйона доларів призових в живих турнірах і 2 браслети WSOP. Третього, однак, довелось чекати більше 15 років.

Тривалий інтервал між трофеями не зумовлений творчою відпусткою Джоша Арьє. Американець активно штурмував Світову серію впродовж усіх цих років.

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Після успіху 2005-го Арьє десяток разів пробивався за фінальні столи турнірів WSOP і взяв участь у кількох хедз-апах. Фортуна повернула борг лише на цьогорічному фестивалі, де Джош підтвердив звання одного із топових майстрів гри в Омаху.



Джош Арьє за фінальним столом / фото PokerNews

Крім Арьє, турнір за 1 500 доларів штурмували ще 820 спортсменів, відтак призовий фонд здолав позначку у мільйон доларів. Залишивши за спиною тривалу дистанцію і пробившись за черговий фінальний стіл, Джош Арьє уже не збирався грати із фортуною в її ігри.



Джош Арьє із браслетом WSOP / фото PokerNews

З 58 роздач за фінальним столом наш герой виграв 32 і через 3 години повної домінації забрав омріяний браслет. Третій титул Світової серій приніс Джошу Арьє 204 766 доларів призових. В інтерв’ю американець не стримував емоцій і не підбирав слів. Із четвертим титулом, каже чемпіон, він уже так довго не буде затягувати.