10 років без наркотиків: відмова від допінгу допомогла американцю стати чемпіоном світу

Грег Мерсон святкує незвичайний ювілей. Рівно 10 років тому американський регуляр поборов страшну залежність, а згодом підкорив найпрестижніший покерний турнір – Головну подію Світової серії.

Сьогодні Грег Мерсон із жахом згадує часи своєї розгульної молодості. Американець міцно сидів на кокаїні і ледве не зруйнував своє життя.

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Наркотична залежність коштувала Мерсону освіти, друзів і засобів для існування. Перші спроби злізти із білого порошку закінчились невдачами. Зрештою, лише в 2011-му, після 5 років втечі від реальності, Грег поборов страшну звичку.

Під наглядом друзів американець зачинився в готельному номері в Лас-Вегасі, де впродовж кількох днів боровся із ломкою. Потім був реабілітаційний центр і кілька місяців ремісії. Відмова від наркотиків буквально одразу принесла свої плоди. У 2012-му Грег Мерсон виграв Main Event WSOP і отримав чек на 8,5 мільйонів доларів.



Грег Мерсон / фото Twitter

Сьогодні американцю 34 роки, він успішний покерист і щасливий сім’янин. Життя може бути кайфовим і без допінгу, доведено Грегом Мерсоном.